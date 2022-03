Calciomercato Roma, Zaniolo più vicino | Le mosse della Juve

Il nome di Nicolò Zaniolo rimane centrale nel calciomercato della Roma. L’interesse della Juve per il numero 22 rimane vivo.

Sin dal momento del loro arrivo a Roma, nell’estate 2020, Dan e Ryan Friedkin hanno spiegato in modo chiaro le loro ambizioni nei confronti della Roma. Il progetto dei proprietari statunitensi, infatti, è noto e importante: mettere il club al centro di un percorso di crescita costante, capace di riportare la Roma a competere ad altissimi livelli. Una crescita che richiede tempo e investimenti, e che ha trovato l’estate scorsa nell’arrivo di José Mourinho una sintesi perfetta.

Scegliere uno degli allenatori più importanti al mondo spiega alla perfezione quanto i Friedkin facciano sul serio. Lo Special One, dopo l’esperienza al Tottenham, ha sposato con entusiasmo il progetto giallorosso. Ben consapevole del fatto che per tornare ai livelli più alti del calcio italiano ed europeo serva del tempo. Tre anni: questo l’orizzonte che tecnico e proprietari si sono concessi per trasformare in realtà il progetto messo a punto.

Calciomercato Roma, le strategie della Juve e la situazione Zaniolo

Una trasformazione cominciata l’estate scorsa, quando il General Manager Tiago Pinto ha avuto un bel da fare per sfoltire la rosa, cedere calciatori in esubero ed avviare il nuovo corso. E dopo i ritocchi in corsa della sessione di gennaio, il prossimo calciomercato sarà fondamentale per le ambizioni della Roma del prossimo anno. La dirigenza e Mourinho sono già al lavoro per pianificare le strategie del club, anche se rimangono diversi dossier aperti che potranno incidere in maniera significativa sulle scelte future.

Tra questi il più importante di tutti riguarda Nicolò Zaniolo. Beccato dal pubblico ieri sera per una prestazione non all’altezza, il numero 22 è l’elemento che maggiormente determinerà il calciomercato giallorosso. E nonostante le incessanti attenzioni della Juventus, una sua permanenza è possibile, come sottolinea oggi Il Corriere dello Sport. I bianconeri stanno valutando le mosse da fare nel reparto offensivo e il nome del numero 22 giallorosso rimane al centro dei pensieri della dirigenza juventina. Eppure, ad oggi, Zaniolo rimane sullo sfondo: Nicolò, spiega il quotidiano, oggi appare decisamente più vicino alla Roma. Per questo in casa Juve si valutano strategie alternative: Giacomo Raspadori rimane uno dei nomi caldi per l’attacco di Allegri.