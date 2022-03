Dalla Francia | Calciomercato Roma, decisione definitiva: salta il rinnovo

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia fanno chiarezza: nessuna possibilità per il rinnovo.

Le zone del campo da rinforzare sono state da tempo rintracciate da José Mourinho che – sebbene stia provando a dare un’identità chiara ad una squadra che soprattutto nell’ultimo mese ha fornito risposte incoraggianti, soprattutto dal punto di vista del coraggio e dell’abnegazione – sa più di tutti come servano almeno due innesti in grado di far svoltare la squadra.

Uno di questi riguarda sicuramente il centrocampo, oggetto di riflessioni in casa giallorossa ormai da molto tempo: non è un caso che già nella scorsa sessione invernale, e prima ancora in estate, Pinto abbia provato a sondare il terreno per i vari Xhaka e Kamara, con la candidatura dell’elvetico che è ritornata prepotentemente in auge alla luce delle ultime mosse dei Gunners, che de facto stanno provando a rintracciare l’erede dell’ex mediano del Basilea. A lungo attenzionato in inverno, invece, Boubacar Kamara sta facendo parlare di sé non solo per le prestazioni importanti fornite anche quest’anno con la maglia del Marsiglia, a causa delle quali sta catalizzando l’attenzione mediatica, ma anche per la decisione ormai incombente sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Kamara ha deciso: “No al rinnovo”

Come riferito dalla Francia, e in particolar modo da “Le Equipe” – sebbene il Marsiglia abbia provato in tutti i modi a convincere il calciatore, con lo stesso Longoria da tempo in pressing sul suo entourage – la decisione del gioiello cresciuto nelle giovanili del club provenzale non sarebbe cambiata: Kamara vuole cambiare aria, e il forcing dalla Premier non accenna a placarsi. Tuttavia, il regista sta dimostrando grande professionalità, con Sampaoli particolarmente contento della disponibilità e della qualità profusa, al punto che Milik e compagni, senza il giovane mediano, faticano a trovare trame di gioco interessanti e soluzioni offensive degne di nota.