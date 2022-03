Calciomercato Roma, si complica il colpo a zero | Concorrenza spietata

Calciomercato Roma, affare in salita: ci sono le big europee sull’elemento a parametro zero che alla fine della stagione lascerà la Francia

Si complica terribilmente il colpo grosso a parametro zero. Un elemento che alla fine della stagione lascerà la Francia e che secondo quanto riportato da Marca ha solamente l’imbarazzo della scelta sulla prossima destinazione. Da svincolato, poi, capirai: ci sono tutti i club europei pronti a fiutare il colpaccio.

La Roma ci ha pensato. Su questo non ci piove, anche per i rapporti che nel corso di questi anni si sono intensificati con il Marsiglia, partner di diversi affari che la società giallorossa ha fatto soprattutto in uscita. Ed era proprio questo che spingeva Pinto, lo scorso gennaio, a cercare di fare un affondo. Non andato a buon fine e questo è evidente. E, nel corso di questo periodo, oltre l’Atletico Madrid, che ci ha provato già nei mesi scorsi, la lista per Kamara si è allungata.

Calciomercato Roma, Pinto superato

Sul centrocampista francese – così come riportato da As – ci sarebbero infatti oltre il Bayern Monaco anche diversi club inglesi. Il ventaglio di offerte sul tavolo dell’entourage di Kamara c’è. E toccherà al giocatore decidere dove andare a giocare. E sicuramente, il fatto di poter disputare la prossima Champions League, potrebbe fare la differenza in tutti i sensi.

Pinto, insomma, è superato nella corsa al centrocampista e per ovvi motivi dovrà muoversi verso altre piste e cambiare le proprie strategie per il prossimo anno. Già da domani, con la sosta per la Nazionale, il general manager giallorosso potrebbe iniziare a indirizzare le proprie idee. Con l’aiuto, ovviamente, di José Mourinho.