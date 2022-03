Calciomercato Roma, colpaccio gratis | Annuncio ufficiale del terzino

Calciomercato Roma, affare low cost: l’annuncio ufficiale del diretto interessato che fornisce indicazioni importanti.

Uno dei settori del campo che la Roma dovrà sicuramente puntellare sul mercato sono le corsie esterne: l’acquisto di Maitland Niles non ha di certo contribuito a migliorare le cose, con l’ex Arsenal che fino ad ora raramente si è reso protagonista di prestazioni importanti.

Non è un caso che Pinto stia scandagliando da tempo il mercato, alla ricerca di soluzioni intriganti che possano far fare il definitivo salto di qualità ad una compagine che ha dimostrato di avere ancora margini di crescita importanti. Ritornato in auge Dalot, sondato Dest – che il Barcellona sarebbe disposto a cedere solo a fronte di determinate condizioni – ai giallorossi è stato accostato anche il profilo di Mazraoui, il cui futuro potrebbe essere in blaugrana. Il terzino dell’Ajax, in scadenza di contratto nel 2022, rappresenta uno “svincolato” di lusso: al momento i colloqui per un suo rinnovo sono in stand by, al punto che il Barça, su input di Xavi, starebbe fiutando il colpo.

Calciomercato Roma, le parole di Mazraoui a NOS

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di NOS, a chi gli ha chiesto quale sia la squadra in cui gli piacerebbe approdare, Mazraoui ha risposto in maniera categorica: “Sicuramente il nome del club è importante, ma guardo anche al progetto, a come mi vedo nel club e quanto grande sia la competizione. Tutto ciò, alla fine, risulterà essere il fattore decisivo.” Oltre che alla Roma, Mazraoui, autore di una stagione assolutamente esaltante con la maglia dell’Ajax, è stato accostato anche al Milan: la sensazione è che il laterale marocchino classe ’97 – che ha dichiarato di ispirarsi a Dani Alves e di aver compiuto passi in avanti importanti anche dal punto di vista difensivo – non abbiamo ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Vi forniremo maggiori ragguagli qualora dovessero esserci novità in merito.