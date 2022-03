Calciomercato Roma, offerta da 18 milioni e addio Inter

Le grandi manovre di calciomercato sono già cominciate e, secondo le ultime indiscrezioni, la Roma sarebbe pronta a presentare un’offerta importante.

Un piano per riportare, nel giro di un triennio, la Roma a competere ai più alti livelli del calcio italiano ed internazionale. Il percorso che Dan e Ryan Friedkin hanno immaginato per il club giallorosso, e che hanno proposto l’estate scorsa a José Mourinho, è chiaro. Un piano ambizioso, certamente, che la proprietà statunitense della Roma vuole rispettare, confermando passo dopo passo i progressi e la crescita della società.

Una crescita, dunque, che non può e non deve riguardare esclusivamente l’aspetto tecnico, che rimane ovviamente centrale. Ma i Friedkin vogliono di più: l’intenzione è di costruire una società solida e forte economicamente. Capace, quindi, non soltanto di raggiungere risultati importanti, ma di rimanere stabilmente nell’elite del calcio europeo. Per farlo servirà il massimo contributo da parte di tutti gli elementi della società: dai vertici fino ai calciatori.

Calciomercato Roma, pronta l’offerta | 18 milioni per un centrale

Inevitabilmente questa crescita dovrà passare anche dal calciomercato. Sessione dopo sessione, il General Manager Tiago Pinto avrà il compito di rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di José Mourinho. In questo senso le indicazioni che l’allenatore fornisce sono preziose e rappresentano il punto di riferimento per le scelte del club. Che si prepara, già a partire dalla prossima estate, ad affrontare un’altra finestra di trasferimenti particolarmente movimentata.

Diverse le posizioni in cui Mou si aspetta rinforzi di spessore. Qualcosa quasi certamente accadrà anche in difesa, reparto a proposito del quale in queste ore, dalla Turchia, viene rilanciato un nome già accostato alla Roma nei mesi scorsi. Si tratta di Marcao, centrale brasiliano del Galatasaray. Il difensore, protagonista di un’ottima stagione con il club di Istanbul, sarebbe finito nel mirino giallorosso e secondo l’agenzia di stampa turca Gelisme Var il club sarebbe pronto a formulare un’offerta per portare il brasiliano a Trigoria: sul piatto 18 milioni di euro. Una proposta che viene definita in linea con le aspettative del Galatasaray.