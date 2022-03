Roma-Lazio, le formazioni ufficiali | La decisione su Pellegrini e Zaniolo

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Mourinho su Zaniolo e Pellegrini. Tutto pronto per la stracittadina.

Manca sempre meno alla “partita delle partite”: all’Olimpico, i riflettori si stanno per accendere su Roma-Lazio, gara che potrebbe fungere da turning point per entrambe le compagini, alla ricerca di punti pesantissimi per rilanciare le rispettive ambizioni europee.

Come annunciato da José Mourinho nella conferenza stampa di vigilia, Lorenzo Pellegrini ha smaltito i postumi dell’influenza e partirà regolarmente dal primo minuto: un recupero importantissimo per il tecnico lusitano, con il capitano che contro l’Udinese dagli undici metri ha ritrovato anche la via del goal smarrita. Partirà dalla panchina, invece, Nicolò Zaniolo.

Formazioni ufficiali Roma-Lazio: fuori Zaniolo

Per il resto, nessuna sorpresa di rilievo. Mkhitaryan, che ha saltato per squalifica la gara contro l’Udinese, si “riappropria” della trequarti: all’armeno sarà demandato il compito di fare da raccordo tra le due linee, sulla falsariga di quanto svolto contro l’Atalanta. Come totem offensivo, ovviamente, agirà Tammy Abraham. In difesa, spazio nuovamente a Mancini, Smalling ed Ibanez, con Zalewski sulla corsia laterale. Al centro agiranno Sergio Oliveira e Cristante. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

LAZIO (4-3-3) Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.