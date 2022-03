Napoli-Roma, “ansia” Spalletti | Ufficiale: si ferma un altro big

Napoli-Roma, altra tegola per Spalletti: ufficiale, nuovo infortunio. Costretto a lasciare il ritiro della sua Nazionale.

La vittoria maturata al cospetto della Lazio rappresenta inevitabilmente una scossa importante per tutto l’ambiente Roma, con la compagine di Mourinho che può guardare al finale di stagione con crescente ottimismo. Dopo aver strappato il pass per i quarti di Conference, infatti, Abraham e compagni hanno letteralmente strapazzato la Lazio, scavalcandola in classifica.

La zona Champions è ancora piuttosto lontana, distante 8 punti, con l’Atalanta, momentaneamente sesta a pari punti con la Roma, che deve ancora recuperare la sfida contro il Torino che ridisegnerà nuovamente la classifica. Tuttavia, è tutta un’altra squadra quella che da un mese e mezzo a questa parte ha ritrovato quelle certezze che errori individuali ed ingenuità colossali avevano contribuito a mettere in dubbio. I giallorossi, tra l’altro, potrebbero ricoprire un ruolo tutt’altro che banale nella corsa scudetto. Il motivo? Presto detto: tra poco meno di un mese, i capitolini saranno di scena al “Maradona”, dove sfideranno il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti, reduce da due vittorie tanto sofferte quanto importanti contro Hellas Verona ed Udinese, ma che deve far fronte a due tegole improvvise.

Napoli-Roma, infortunio Anguissa: il comunicato ufficiale del Camerun

Dopo l’infortunio accorso a Di Lorenzo, infatti, che ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro, gli Azzurri sono stati raggiunti da un’altra notizia tutt’altro che banale: come comunicato dalla federazione del Camerun con un tweet apparso sui propri profili social, infatti, Franck Zambo Anguissa non prenderà parte alle due sfide in programma contro l’Algeria il 25 e il 29 marzo, a causa di un infortunio patito contro l’Udinese, per il quale si renderanno necessari presumibilmente esami strumentali. Al momento non è possibile fare alcun tipo di previsione in merito agli eventuali tempi di recupero. Al posto dell’ex Fulham è stato convocato Arnaud Djoum.