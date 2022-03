Calciomercato Roma, sprint a sorpresa e clamoroso ritorno

Calciomercato Roma, le ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra non possono essere trascurate: scenario a sorpresa.

Nell’ottica di un mercato sostenibile, l’eventualità di mettere a segno colpi a parametro zero sicuramente ingolosisce e non poco la Roma, da sempre molto attenta a questo genere di soluzioni low cost.

Non è un caso che nell’orbita giallorossa sia entrato – anche se in modo marginale – il nome di Lingard che, salvo clamorosi colpi di scena – non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022. L’attaccante inglese ha cominciato a guardarsi attorno, per provare a tastare il terreno in vista di una nuova esperienza attraverso cui riuscire a recuperare quelle motivazioni che all’ombra dell’Old Trafford sembrano irrimediabilmente perdute. Per il classe ’92 anche il Milan avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione, ma il West Ham è pronto a bruciare la concorrenza per quello che si configurerebbe come un ritorno assolutamente sorprendente.

Calciomercato Roma, il West Ham fa sul serio per Lingard

Secondo quanto riferito dal giornalista Pete O’Rourke, le chances che gli Hammers riescano a mettere le mani sull’attuale attaccante dello United sarebbero molto concrete. Come spesso accade in questo genere di situazioni, sarà la volontà del diretto interessato a fare la differenza; nessuno dei club sopra citati, comunque, ha rotto gli indugi, segno evidente che molto probabilmente un’eventuale fumata bianca non dovrebbe essere raggiunta a stretto giro di posta. Per adesso la Roma segue lo scenario da una posizione alquanto defilata: vi forniremo ragguagli nel caso in cui si segnalassero sviluppi in tal senso.