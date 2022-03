Calciomercato Roma, 120 milioni per Abraham

Calciomercato Roma, l’annuncio dall’Inghilterra scuote gli equilibri in casa giallorossa: 120 milioni di euro per Tammy Abraham.

Spunta l’annuncio dall’Inghilterra che sorprende tutti, la Roma ha fissato il prezzo per il cartellino di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è protagonista assoluto della prima stagione con Josè Mourinho alla guida dei giallorossi. Il suo exploit non è ovviamente passato inosservato in patria, ecco l’annuncio dalla Premier League.

Riflettori accesi su Tammy Abraham, protagonista assoluto nell’ultimo derby tra Roma e Lazio. La punta inglese è riuscita ad entrare nella storia della stracittadina, siglando in soli ventidue minuti la doppietta più veloce della storia del derby capitolino. I numeri della sua prima stagione in maglia della Roma parlano di un impatto devastante per l’ex Chelsea, 40 gare disputate e 23 reti messe a segno finora. Decisivo nelle ultime due gare all’Olimpico, prima della clamorosa doppietta c’era stato infatti il gol al 90esimo che aveva regalato il passaggio del turno in Conference League. Un periodo di forma eccezionale per il numero nove, l’eco delle sue gesta continua a risuonare con forza proprio in Premier League.

Calciomercato Roma, 120 milioni per Tammy Abraham

Tammy Abraham logora chi non ce l’ha, verrebbe da dire, e chi ha sfiorato il suo ingaggio in questo caso. Aumentano i rimpianti in casa Arsenal, la società londinese era stata in corsa per assicurarsi le prestazioni della punta ex Chelsea la scorsa estate. Alla fine la spuntò la Roma di Mourinho, che ora si coccola il suo bomber in attesa dello sprint finale di stagione. Il sito del DailyMail ha rivelato un nuovo scenario in casa Arsenal, riprendendo le parole dell’ex difensore Nigel Winterburn: “In estate, quando si stava trasferendo, c’era una tarttativa con l’Arsenal, non so quanto fosse avviata, ma il club ci ha provato. Un giovane giocatore con un enorme potenziale, la mia opinione non cambia che sarebbe stato un’ottima opzione per i Gunners.” L’ex calciatore ha anche sottolineato come sembri impossibile pensare ad un suo ritorno immediato in Premier League, mentre sempre il DailyMail ha rilanciato la nuova valutazione fatta dalla Roma riguardo il cartellino dell’ex Chelsea. La cifra è impressionante, fissata a 100 milioni di sterline, vale a dire 120 milioni di euro.