Calciomercato Roma, nome nuovo in Serie A per il centrocampo

Tiago Pinto lavora su più fronti in vista del prossimo calciomercato. E la Roma prepara la strategia per un obiettivo importante.

Sin dai suoi primissimi giorni nella Capitale, José Mourinho aveva indicato con forza una delle principali necessità di mercato della Roma: l’arrivo di un regista. In principio, ricorderete, fu Xhaka. Lo svizzero dell’Arsenal fu la prima indicazione che lo Special One fornì alla dirigenza giallorossa. Attorno a lui, Mou avrebbe voluto costruire la sua Roma. La trattativa con i Gunners, però, non andò come ci si augurava e il centrocampista, alla fine, rimase alla corte di Mikel Arteta.

E visto che il calciomercato è spesso imprevedibile e capace di cambiare in maniera improvvisa, alla fine la Roma si trovò a dover fare valutazioni di altro tipo, rimandando l’acquisto di quel regista che José Mourinho aveva chiesto. Una mancanza sopperita soltanto in parte dall’arrivo, a gennaio, di Sergio Oliveira. Il portoghese ha dato fin qui un contributo importante alla causa giallorossa, ma ha caratteristiche ben diverse da quelle di un regista.

Calciomercato Roma, obiettivo in Serie A | Il piano di Pinto

Insomma, c’è da scommettere sul fatto che nell’ampio restyling cui la Roma sembra andare incontro in occasione del prossimo calciomercato possa rientrare anche un calciatore capace di guidare la squadra in campo. Un punto di riferimento nella costruzione del gioco, capace di essere un leader tecnico e caratteriale. E, certamente, il nome di Xhaka rimane tra quelli che in casa giallorossa si seguono con maggiore attenzione. Visti i precedenti, però, Tiago Pinto e la squadra mercato valutano anche possibili piste alternative.

Il nome che sta emergendo con forza negli ultimi giorni è quello di Maxime Lopez. Protagonista di una brillante stagione al Sassuolo, il regista francese è uno dei calciatori che Mou, durante la conferenza stampa precedente Sassuolo-Roma, aveva pubblicamente elencato come punti di forza degli emiliani. Un attestato di stima che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio interessamento da parte della Roma. Lo spiega oggi Il Corriere dello Sport, che sottolinea come i diversi discorsi aperti tra i due club possano rappresentare un’ottima base di partenza su cui impostare l’operazione. La Roma vanta ancora una percentuale del 30% sulla futura cessione di Frattesi e un discorso simile è stato impostato, a gennaio, per la cessione ai neroverdi del giovane Ciervo. Se Pinto decidesse di rinunciare a questi diritti, magari inserendo altri giovani interessanti del vivaio giallorosso, il prezzo di Lopez potrebbe calare in maniera decisiva. E’ presto per sbilanciarsi, ma il francese del Sassuolo può diventare una vera opportunità per il mercato giallorosso.