Calciomercato Roma, arriva il via libera per il colpaccio offensivo a giugno. Il calciatore ha detto si a Mourinho, gli ultimi sviluppi.

Nuovo scenario sul fronte interno del calciomercato giallorosso. Mentre la Serie A attraversa la sosta Nazionali i quadri dirigenziali della Roma lavorano senza soste alla prossima sessione di trattative estive. Tiago Pinto ha approfittato della pausa stagionale per volare a Parigi in chiave mercato estivo. Il sogno di Mourinho potrebbe avvicinarsi con decisione, ecco gli ultimi sviluppi.

La sosta Nazionali è arrivata con la Roma reduce dalla strepitosa prestazione fornita nel derby contro la Lazio. La beffa della gara d’andata è stata cancellata, mentre la squadra di Maurizio Sarri è uscita con le ossa rotte dalla stracittadina. Ora la pausa stagionale dedicata agli impegni internazionali, con la beffa Qatar servita per l’Italia di Mancini. Sosta per i calciatori ma periodo di lavoro a pieno regime per Tiago Pinto, il general manager della Roma è volato in missione di mercato a Parigi nei giorni scorsi. Sono diversi i nomi accostati al club giallorosso, uno dei quali potrebbe avvicinarsi con decisione all’approdo a Trigoria, Josè Mourinho ne sarebbe decisamente entusiasta.

Calciomercato Roma, il sogno di Mou ha già detto sì

Riflettori accesi in casa Valencia, in cima alla lista dei desideri dello Special One continua ad esserci l’attaccante esterno Goncalo Guedes. Si sprecano gli indizi riguardo l’interesse giallorosso nei suoi confronti, a partire dall’assalto tentato durante le ultime battute del calciomercato invernale. Nella scorsa sessione di trattative infatti Tiago Pinto aveva aperto un doppio tavolo col club spagnolo, da un lato la cessione di Diawara mentre dall’altro lato l’acquisto di Guedes. Attaccante esterno nel giro della Nazionale portoghese, il suo procuratore è Jorge Mendes, potrebbe essere il prossimo colpo in avanti della squadra giallorossa. Colonia lusitana che potrebbe rimpolparsi dunque, oltre e Mou e Pinto in campo ci sono già Rui Patricio e Sergio Oliveira. Secondo quanto riportato nelle scorse ore da il Corriere dello Sport, l’attaccante del Valencia avrebbe già dato il totale assenso al trasferimento alla corte di Josè Mourinho.