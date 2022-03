Calciomercato Roma, Pinto in città per il colpo da sogno. Il gm giallorosso secondo le indiscrezioni ci proverà alla fine della stagione

Il viaggio sotto la Tour Eiffel per iniziare i colloqui. Quelli che potrebbero regalare alla Roma un colpo da sogno in mezzo al campo. Un ritorno clamoroso, di quelli che potrebbero dare una svolta. Un nome importante, quello di Leandro Paredes, che sarebbe tornato fortemente sotto la lente d’ingrandimento del general manager giallorosso.

Secondo quanto riportato infatti da Forzaroma.info, gli agenti del calciatore argentino nei giorni scorsi erano a Parigi così come Pinto. Un caso? Il portale si fa questa domanda, sottolineando, però, che la Roma ha quasi il dovere d provarci. Il cartellino del calciatore è valutato 20 milioni di euro – gli stessi che potrebbe portare una cessione di Veretout – e lo stipendio di 7,5 milioni all’anno sarebbe in parte abbattuto nel generale dal Decreto Crescita. Insomma, le cifre possono anche andare bene.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Paredes

Già nei mesi scorsi la Roma ci aveva provato con l’argentino, così come noi di ASRL vi avevamo raccontato. E il viaggio in terra francese di Pinto potrebbe anche essere letto sotto questo aspetto. Con Mourinho in panchina la società giallorossa ha quasi l’obbligo di dover pescare giocatori di qualità e smetterla quasi di accontentarsi di quelli che potrebbero essere obiettivi minori. La sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta, quella che potrebbe portare a degli innesti di primissimo livello.

Il profilo di Paredes non ha bisogno di presentazioni. Dopo il passaggio allo Zenit è stato preso dal Psg per 45 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 quindi Leonardo non dovrebbe nemmeno chiedere troppo per la cessione. Si può sognare il grandissimo colpo.