Calciomercato Roma, inserimento della Juventus per l’affare in Serie A

Calciomercato Roma, anche la Juventus pensa al colpo in Serie A per la prossima stagione. Cherubini sfida Pinto

Per rinforzare la fascia destra e regalare a Kardsorp anche qualche momento di “libertà”, la Roma sta sondando diverse piste. Il gm Tiago Pinto è a lavoro da diverso tempo per cercare un’alternativa valida all’olandese, che sicuramente resterà a Trigoria, a differenza di Matland-Niles, che ha deluso, e che è ormai destinato ad un ritorno all’Arsenal alla fine della stagione.

Come detto i nomi ci sono e sono anche importanti: da Dalot del Manchester United che appare l’obiettivo principale, passando anche per Dest, l’americano in uscita dal Barcellona che è stato sondato più volte nel corso di questa stagione. Nei giorni scorsi era spuntato anche il nome di Molina dell’Udinese, già finito nel mirino dell’Atletico Madrid. E, secondo TuttoSport, anche la Juventus in queste ultime settimane starebbe guardando all’argentino per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

Calciomercato Roma, Cherubini sfida Pinto

Il laterale 23enne dell’Udinese – che ha segnato contro la Roma nella sfida giocata alla Dacia Arena – è un profilo che sta iniziando a piacere davvero tanto non solo dalle parti di Trigoria ma anche alla Continassa e come detto in Spagna. Molina può giocare tranquillamente sia esterno basso in un pacchetto arretrato a quattro, sia come quinto qualora lo Special One decidesse di continuare con la difesa a tre che sta comunque dando delle soddisfazioni al tecnico portoghese.

Un affare che sulle casse giallorosse potrebbe anche pesare relativamente poco, visto che con 10 milioni di euro si potrebbe strappare alla società di Pozzo. Che ovviamente spera che l’asta che si potrebbe scatenare per il giocatore possa fa lievitare il costo del cartellino. La Roma comunque c’è, anche se la trattativa più passa il tempo e più potrebbe complicarsi.