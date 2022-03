Calciomercato Roma, un giustiziere di Mou sulla corsia laterale. Tiago Pinto si iscrive alla corsa in vista della sessione estiva.

Riflettori accesi sulla prossima sessione di trattative in casa Roma. Giallorossi arrivati nel migliore dei modi alla sosta Nazionali, qualificazione dei quarti di Conference League conquistata e trionfo nel derby contro la Lazio. In attesa di ritornare in campo è tempo di concentrarsi sulle prossime manovre di mercato di Tiago Pinto.

La Roma tornerà in campo, in trasferta a Genova, domenica 3 aprile contro la Sampdoria. Tanti giorni separano i giallorossi dalla sfida ai blucerchiati, durante la sosta per la pausa Nazionali il tecnico dei giallorossi ha concesso diversi giorni di riposo a chi non è partito per rappresentare la propria nazione. Giallorossi arrivati alla sosta nel migliore dei modi, il 3-0 con cui è stata schiantata la Lazio di Maurizio Sarri continuerà a cullare i tifosi della Roma in attesa del ritorno in campo. Mentre la truppa di Mou si gode dei giorni di riposo, c’è chi lavora senza soste alla Roma del futuro. Parliamo di Tiago Pinto, il general manager dell’area sportiva è molto attivo in queste giornate.

Calciomercato Roma, un giustiziere di Mourinho sulla fascia

E se il derby evoca ricordi dolcissimi c’è una nuova opzione sul fronte calciomercato in entrata che mette nel mirino della Roma un giustiziere di Josè Mourinho. Secondo quanto riportato da Il Messaggero quest’oggi il gm portoghese sta lavorando su vari profili per rafforzare la fascia destra dello Special One. Finora il solo Rick Karsdorp sembra dare le giuste garanzie al tecnico lusitano, praticamente a zero le possibilità di prolungare la permanenza a Trigoria di Maitland-Niles. Il terzino inglese. arrivato in prestito secco, tornerà all’Arsenal e la caccia al nuovo terzino destro è già partita. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano i giallorossi continuano ad essere in corsa per Diogo Dalot, portoghese del Manchester United ma spunta anche l’opzione in Serie A. Parliamo di Nahuel Molina, laterale destro dell’Udinese che proprio nella gara della Dacia Arena contro la Roma riuscì a fulminare Rui Patricio con un pregevole tiro da fuori.