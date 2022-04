Calciomercato Roma, via libera per il sogno di Mou | Erede già scelto

Calciomercato Roma, strada spianata per uno degli obiettivi di Mourinho per la prossima stagione: c’è l’indizio.

La stagione è ormai entrata nel suo rettilineo finale, ma l’attenzione degli addetti ai lavori è già proiettata anche alla prossima estate, quando alla riapertura della sessione di calciomercato, ci sarà l’occasione di puntellare reparti che hanno denotato qualche lacuna.

Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto al lavoro per provare a sondare diverse piste per la mediana, zona del campo che si è configurata come autentica croce e delizia della compagine giallorossa. Che a Mou serva un regista puro o comunque una mezzala fisica, non è certo una novità, così come non stupisce affatto il desiderio da parte del general manager dei capitolini di provare ad esaudire una delle primissime richieste dello Special One. Dopo aver sondato a lungo Boubacar Kamara, conteso in Premier e dall’Atletico Madrid, ritornato in auge Granit Xhaka – profilo sempre spendibile in ottica Roma – i giallorossi si sono iscritti alla corsa per Renato Sanches, oggetto del desiderio di Milan e Juve, ma non mollano la presa nemmeno per Douglas Luiz, il cui contratto con l’Aston Villa scade nel 2023.

Calciomercato Roma, la mossa dell’Aston che avvicina Douglas Luiz a Mou

Il brasiliano – seguito a lungo lo scorso inverno da Tottenham ed Arsenal, disposte a mettere sul piatto almeno 30 milioni di euro, potrebbe partire in estate per una cifra grossomodo analoga, anche perché ora come ora, non ci sono i margini per riaprire i discorsi inerenti un rinnovo di contratto che sembra essere ipotesi alquanto utopistica. A suffragare quest’ipotesi, ci hanno pensato proprio i…The Villans che, stando a quanto riferito dal Daily Mail, avrebbero rotto gli indugi entrando prepotentemente in lizza nella corsa a Kalvin Philips, mediano classe ’95 di proprietà del Leeds, che dalle parti di Birmingham vedono come erede designato di Douglas Luiz. Un assist inatteso per la Roma? Staremo a vedere quello che succederà.