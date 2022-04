La Roma si appresta a vivere un intenso finale di stagione in cui proverà una difficile rimonta alla zona Champions League e ad andare fino in fondo in Conference League. Mourinho anche nei periodi più bui ha sempre goduto della massima fiducia della proprietà Friedkin e ha carta bianca per costruire la rosa del futuro.

