Bodo-Roma, discussione in campo con Cristante e infortunio | Succede di tutto

Bodo-Glimt-Roma, forte discussione in campo. Ecco la ricostruzione di quello che è successo.

Dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gara grazie al gran gol di Pellegrini sul finire del 1T e al termine di una buona parentesi per Abraham e colleghi, la Roma è attualmente sull’ 1 a 1 a causa di uno sfortunato intervento di Rui Patricio sul tiro di Webangomo.

Pochi minuti dopo il pareggio la squadra è apparsa fortemente in difficoltà mentale, subendo diverse offensive avversarie in una fase della gara complicatasi improvvisamente. Questo non solo per il cambiamento del risultato ma anche a causa di diversi eventi susseguitesi in poco tempo.

Bodo-Roma, sta succedendo di tutto: lite e sostituzione per infortunio

Non è passata inosservata infatti la discussione in campo tra le fila della Roma e in particolare tra i due colleghi e grandi amici Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Il difensore ha rimproverato il numero quattro, ammonito pochi minuti dopo l’inizio della partita, per la scarsa protezione garantitegli, chiedendo lui maggiore schermo.

Poco dopo il 23 ha anche lasciato il campo per infortunio, sostituito da Chris Smalling.