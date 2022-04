Calciomercato Roma, Mendes non basta: affare in salita per i bookmaker

La Roma è in Norvegia dove è pronta a giocare la partita di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt. I bookmaker nonostante la batosta per 6-1 della fase a gironi vedono i giallorossi come favoriti per la vittoria in questa partita e in generale per il passaggio del turno. La Roma non è invece favorita secondo i quotisti inglesi in quella che è la corsa per uno dei centrocampisti più ambiti del panorama europeo.

