Calciomercato Roma, 60 milioni e il jolly Allegri: maxi offerta Juventus

I bianconeri preparano un doppio colpo in casa Roma per il prossimo calciomercato estivo. In arrivo un’offerta importante per Mou

C’è tanto giallorosso nella lista della spesa della Juventus. Allegri ha intenzione di rinforzare la sua rosa nella prossima finestra di calciomercato estivo pescando nella Roma. L’allenatore bianconero, infatti, ha intenzione di acquistare due calciatori di Mourinho, che deve correre ai ripari se non vuole perdere due pedine importanti. Così, Tiago Pinto si deve dividere tra calciatori in entrata e in uscita se vuole realizzare la rivoluzione della rosa programmata dai Friedkin per la prossima stagione.

Dan e Ryan hanno intenzione di portare la Roma ad alti livelli e per farlo devono passare inevitabilmente dal calciomercato. È possibile, quindi, aspettarsi qualche investimento nei prossimi mesi da parte del patron americano, che ha affidato a Mourinho le chiavi del progetto. Il tecnico portoghese ha fatto sapere a Tiago Pinto quali sono le caratteristiche richieste per i calciatori. In primis il primo ruolo che verrà rinforzato sarà il centrocampo con l’inserimento di un regista in rosa. Una parte del tesoretto disponibile arriverà sicuramente dalle cessioni, con la Juventus che ha messo nel mirino da tempo Nicolò Zaniolo, tentato da una nuova offerta.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole Zaniolo e Cristante: pronti 60 milioni

Nel mirino della Juventus, però, non c’è solo Zaniolo. Secondo quanto riporta La Stampa, Massimiliano Allegri vuole prendere anche Bryan Cristante per migliorare il centrocampo. I bianconeri sono pronti a mettere nero su bianco un’offerta di circa 55 milioni per prendere sia l’attaccante che il centrocampista che potrebbe essere felice di ritrovare Allegri. Il numero 4 della Roma, infatti, ha già lavorato con l’allenatore ai tempi del Milan. Proprio coni rossoneri, è stato l’attuale tecnico bianconero a farlo esordire all’età di 16 anni in Champions League e poi in campionato.