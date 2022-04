Calciomercato Roma, Zaniolo e i dubbi della Juventus

Non molla l’obiettivo Nicolò Zaniolo la Juventus, che adesso pensa a un piano per strappare il big alla Roma in estate

Il calciomercato della Roma in estate potrebbe infiammarsi attorno al futuro di Nicolò Zaniolo. La situazione attuale dell’attaccante giallorosso sembrerebbe difficile da decifrare. Dopo l’esclusione al derby, passato interamente in panchina, Zaniolo ha subito anche l’esclusione da parate di Roberto Mancini in Italia-Macedonia, che lo ha spedito in tribuna. L’ultima volta che lo abbiamo visto in campo è stata proprio con la maglia della Nazionale nell’amichevole contro la Turchia.

Al ritorno nella capitale il numero 22 ha riportato un problema al flessore, che lo ha costretto a saltare anche le trasferte contro Sampdoria e Bodo/Glimt. Nel frattempo le voci su un suo possibile addio continuano a susseguirsi, con la Juventus che sembrerebbe essere la squadra più interessata al suo acquisto in estate, con anche il Napoli che lo osserverebbe con interesse. Proprio i bianconeri starebbero preparando il piano per arrivare a Zaniolo, nonostante alcuni dubbi che potrebbero cambiare tutto.

Calciomercato Roma, la Juventus pianifica l’assalto a Zaniolo: ma attenzione ai dubbi

L’uomo mercato della Roma per la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Il numero 22 vive un momento difficile in giallorosso e a giugno potrebbe decidere di lasciare la capitale. Ovviamente ci vorrà un’offerta congrua per far sì che questo avvenga, così la Juventus inizia a pianificare il suo acquisto.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’idea dei bianconeri sarebbe quella di mettere in atto un’operazione in stile Locatelli, ovvero offrendo alla Roma un prestito con obbligo di riscatto. L’idea della società capitolina però sembrerebbe essere diversa, ovvero vorrebbe almeno 40 milioni per parlare della cessione di Zaniolo. A tenere ancora il freno tirato per la Juventus però ci sarebbero alcuni dubbi sulle condizioni del giocatore. Infatti i bianconeri in rosa hanno già diversi giocatori che hanno subito infortuni seri, come Federico Chiesa. Per questo motivo la Juventus avrebbe ancora qualche dubbio sul colpo Zaniolo, che potrebbe anche portare a qualche passo indietro nelle convinzioni bianconere.