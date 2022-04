Calciomercato Roma, non si placano le voci sul futuro di Nicolò Zaniolo. Anche il Napoli si iscrive alla corsa per il numero 22 giallorosso.

Annuncio in diretta e conferma di quanto rilanciato stamattina sulle colonne del Corriere dello Sport. Il Napoli di Luciano Spalletti segue da vicino l’evolversi delle vicende legate al futuro di Nicolò Zaniolo. Un vero e proprio tormentone sta diventando il futuro del numero 22 della Roma, continuano a cambiare scenari e pretendenti per lui.

Tira e molla Zaniolo verrebbe da dire, anche oggi le attenzioni della stampa nazionale si riversano sul futuro del numero 22 della Roma. Il primo atto si è consumato stamattina, con il Corriere dello Sport che ha rilanciato il Napoli come nuova pista. A poco o nulla sono servite le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’agente del calciatore, Claudio Vigorelli. Il procuratore del talento giallorosso ha tentato di gettare acqua sul fuoco riguardo eventuali speculazioni sul futuro del giovane classe ’99. Ora arriva il nuovo annuncio da parte del giornalista del Corsport, ecco quanto dichiarato da Fabio Mandarini in diretta alla CMIT Tv.

Calciomercato Roma, il Napoli su Zaniolo: annuncio in diretta

Luciano Spalletti sogna il grande colpo per il dopo Insigne. Il capitano della squadra campana lascerà la Serie A a parametro zero per volare a Toronto. Questa mattina il Corriere dello Sport ha iscritto anche i partenopei alla corsa per Nicolò Zaniolo, sul quale da tempo si registra il forte interesse della Juventus. L’estensore dell’articolo, Fabio Mandarini, ha ribadito la sua tesi in diretta alla CMIT Tv, la tv del sito Calciomercato.it, ecco quando dichiarato dal giornalista: “Zaniolo è un giocatore importante, la situazione rinnovo è ferma, non è mai partita, e una serie di squadre si stanno interessando a lui e tra queste c’è anche il Napoli.”

Sulle parole dell’agente Vigorelli: “Non sta vivendo un periodo facile, il suo manager ha detto che è concentrato sulla Roma. Ma è chiaro che come si parlava di Insigne in altre squadre, si parla anche di Zaniolo.” Cosa potrebbe aggiungere al Napoli: “Zaniolo sarebbe un enorme innesto di qualità e talento. Però dovrebbe ritrovare continuità.” Infine l’annuncio riguardo l’esistenza di una trattativa: “Non lo avremmo scritto se non ci fosse un interesse. Siamo alle schermaglie iniziali. Deve prima capire cosa vorrà fare con la Roma e cosa la Roma vorrà fare con lui.“