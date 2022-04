Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dell’agente di Zaniolo

Calciomercato Roma, non passa giorno in cui il nome di Nicolò Zaniolo non sia sulla bocca di tutti. Di seguito il comunicato ufficiale sul 22 giallorosso.

Sin dal suo rientro, l’ex Inter ha fatto parlare molto di sé. All’inizio si trattava di voci e rumors “positivi” riguardanti principalmente discussioni circa quello che sarebbe potuto essere il suo apporto sotto l’egida di Mourinho. Pian piano, complici prestazioni non sempre brillantissime e un atteggiamento disciplinare non proprio ponderato, Nicolò è stato presentato dai più come un vero e proprio caso.

La realtà è che si tratta di un ragazzo diciannovenne che ha forse pagato il peso, tre anni or sono, di essere stato presentato come il futuro del calcio italiano e sul quale si sono abbattute diverse sfortune fisiche che indubbiamente ne hanno influenzato il percorso. Senza voler adesso soffermarci sull’aspetti del giocatore che spesso lo hanno portato ad essere criticato ma limitandoci alla sola questione di mercato, riportiamo di seguito un aggiornamento di non poco conto.

Calciomercato Roma, il comunicato di Vigorelli sulla vicenda Zaniolo

Anche quest’oggi, infatti, Zaniolo è stato posto al centro di numerose discussioni e previsioni di mercato, che da stamane hanno iniziato a interessare un’altra big della nostra Serie A, il Napoli. La squadra di Spalletti, preoccupata dalle condizioni di Osimhen, potrebbe dunque aggiungersi alla lista delle tante pretendenti per il 22, sulla cui posizione è voluto intervenire chi, più di tanti altri, può vantare voce in capitolo.

Ci riferiamo a Claudio Vigorelli che si è esposto con grande lucidità e chiarezza sulla vicenda. Di seguito le sue parole rilasciate a Calciomercato.it.

“Vorrei fare chiarezza sulla questione Zaniolo. Leggo in queste ore di dichiarazioni di chi non rappresental’entourage del giocatore, il quale, è composto dalla sua famiglia, oltre che dal sottoscritto. Tutte le questioni sportive e di mercato sono gestite da me. Quindi non sono da prendere considerarsi dichiarazioni altrui. Nicolòva solo lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro, ogni settimana leggiamo di un nuovo club. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi della stagione”.