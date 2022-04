Napoli-Roma, Spalletti trema: infortunio ed esami strumentali per il big

Napoli-Roma, ha lasciato il campo d’allenamento in anticipo. Le ultime sulle sue condizioni e la possibilità di vederlo partecipare alla sfida contro la Roma di Mourinho.

Quest’ultima, insieme all’Atalanta, è l’unica squadra italiana rimasta in corsa in una competizione europea. Motivo d’orgoglio e elemento al quale aggrapparsi per cercare di onorare al più lungo possibile un iter continentale nel quale la Roma ha manifestato molti miglioramenti negli ultimi lustri.

Al contempo, servirà una ponderata gestione delle energie al fine di non sottovalutare nessun impegno e approcciare nel migliore dei modi sia alle gare di Serie A che a quelle di Conference. In casa giallorossa, il prossimo impegno è in programma domani sera, giovedì 7 aprile in casa del Bodo Glimt.

La trasferta norvegese, rievocante ricordi non proprio felicissimi, rappresenterà un importante banco di prova per provare a raggiungere quella che sarebbe la terza semifinale di una manifestazione Uefa in quattro anni.

Gli uomini di Mourinho sono attesi però da delicati incontri anche in campionato. Tre giorni dopo Bodo-Glimt-Roma, sul terreno dell’Olimpico arriverà la Salernitana, una delle due squadre campane che si frapporranno sul cammino dello Special One e finalizzato quantomeno al consolidamento della quinta posizione.

Napoli-Roma, infortunio in allenamento per Osimhen: il comunicato

Restando alla Serie A, la sfida più ostica delle prossime settimane è sicuramente quella in casa del Napoli, contro la vecchia conoscenza certaldina, Luciano Spalletti. L’accoglienza dello stadio all’andata non fu delle più felici, pleonastico spiegarne i motivi. I 90 minuti contro i partenopei rischiano di essere determinanti per ambedue le formazioni. In questi minuti all’ombra del Vesuvio è stata appresa una notizia non proprio felice, relativa ad una problematica rimediata da Victor Osimhen.

Il nigeriano, al centro di alcune polemiche la scorsa settimana placate dalle parole del mister prima e di Giuntoli poi, ha abbandonato il campo d’allenamento prima del previsto. Questo il comunicato del club.

“Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra”. Gli esami strumentali sono previsti nella giornata di domani.