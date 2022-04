Calciomercato Roma, il blitz della Juve rovina tutto: effetto domino pazzesco

Calciomercato Roma, gli intrecci con la Juventus non sono relegati alla sola situazione di Zaniolo: Pinto spalle al muro.

La vittoria in rimonta in extremis contro la Salernitana, ha permesso alla Roma di restare in scia alla Juventus, distante attualmente cinque punti. Con i bianconeri, però, gli intrecci non sono confinati al rettangolo verde, ma “rischiano” di trasferirsi anche dietro la scrivania. Sono tanti i rumours, infatti, che associano i giallorossi e bianconeri ad obiettivi comuni, direttamente od indirettamente collegati tra loro.

Questa volta non ci stiamo riferendo all’eterna questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo, che Pinto poco prima del fischio d’inizio della gara contro i granata ha provato ad “incensare”, in vista di un finale di stagione nel quale il tuttocampista di Mou è chiamato ad invertire un trend molto poco appariscente. I giallorossi – pur non considerando incedibile il prodotto del vivaio dell’Inter- non intendono assolutamente svalutarlo, e chiedono almeno 50 milioni di euro per cominciare a sedersi al tavolo delle negoziazioni. I soldi ricavati dall’eventuale cessione del classe ’99 potrebbero contribuire a finanziare quel colpo in mediana da tempo vagheggiato dallo Special One, ma mai concretizzatosi.

Calciomercato Roma, Tielemans monitorato dalla Juventus: ostacolo per Xhaka?

Uno dei nomi sul taccuino della Roma è sicuramente quello di Granit Xhaka, la cui permanenza all’Arsenal è ritornata prepotentemente in discussione, alla luce della stagione piuttosto travagliata che ha visto l’elvetico barcamenarsi in prestazioni molto altalenanti. Il club londinese non lo considera più incedibile, e a fronte di un’offerta intrigante, potrebbe entrare nell’ordine di idee di lasciarlo partire. Tra i papabili sostituti, fari puntati su Youri Tielemans, sul quale, però, avrebbe messo gli occhi anche la Juventus: secondo quanto riferito da CBS Sports, un emissario del club bianconero avrebbe assistito alla sfida di Conference del Leicester, segnale evidente che la “Vecchia Signora” da un momento all’altro potrebbe affondare il colpo, laddove dovessero crearsi i presupposti giusti per l’acquisto del belga, legato alle Foxes da un contratto in scadenza nel 2023. Destino di Tielemans che “rischia” di incrociarsi pericolosamente con quello di Xhaka, in un gioco di incastri ancora difficile da sbrogliare.