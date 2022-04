Finalmente Nicolò Zaniolo è tornato in campo: contro la Salernitana Mourinho lo ha chiamato in causa nella ripresa e ha partecipato attivamente alla rimonta dei giallorossi. Non è ancora arrivato il gol, la speranza dei tifosi è che si sblocchi presto, magari in Conference League contro il Bodo Glimt. Nel frattempo continuano a tenere banco le voci di calciomercato sul suo conto.

