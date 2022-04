Calciomercato Roma, la Juve non ha intenzione di mollare la presa. Ecco l’ultima idea per accontentare i gaillorossi: scambio più cash.

Vigilia di una gara fondamentale in casa Roma, domani sera il ritorno dei quarti di finale della Conference League. Giallorossi chiamati alla rimonta contro il Bodo-Glimt, finora la squadra norvegese è sempre uscita imbattuta contro Josè Mourinho. In palio c’è l’accesso alle semifinali della Conference League, da ribaltare il 2-1 dell’andata in terra scandinava. Nel frattempo arriva un nuovo annuncio sulla strategia della Juventus in vista della sessione estiva di trattative.

La Juventus non sembra intenzionata a mollare la presa in vista della sessione di trattative estive. I bianconeri distano cinque punti in classifica dalla Roma, attualmente la squadra di Massimiliano Allegri occupa il quarto posto in Serie A. Mentre il calendario del campionato italiano ha visto l’esito ufficiale dei ricorsi presentati da Inter e Atalanta, c’è un nuovo scenario in vista del calciomercato ordinario. A giugno si aprirà una sessione di trattative attesa con fibrillazione, non mancano ribaltoni in vista dei mesi più caldi in arrivo. La Juventus è decisa a non mollare dicevamo, ora cambia anche la strategia per convincere la Roma e strappare il si definitivo, ecco chi stanno pensando di mettere sul piatto per accontentare le richieste del club giallorosso.

Calciomercato Roma, scambio più cash: la Juve ci riprova con un nome nuovo

I bianconeri non mollano la presa per Nicolò Zaniolo, il numero 22 giallorosso sembra sempre più in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Nessuna novità riguardo l’interessamento della società bianconera, il vero aggiornamento riguarda il cambio di strategia. Secondo quanto riportato su Twitter dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, la squadra di Allegri sta studiando una nuova formula per vincere la resistenza della Roma. Secondo il giornalista la richiesta per il cartellino del giovane fantasista si attesta sui 50 milioni di euro, e la Juventus vuole provare ad abbassare la pretesa economica mettendo sul piatto l’attaccante Moise Kean. L’attaccante 22enne finora non ha disputato una grande stagione, solo 5 reti in 34 presenze, tra le marcature una fortunosa proprio contro la Roma.