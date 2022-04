Roma, messaggio di Zaniolo sul suo futuro: “dichiarazione” ai tifosi

Roma, le parole di Zaniolo sul suo futuro: ecco quanto dichiarato dal castigatore del Bodo al fischio finale.

Partita semplicemente perfetta per Nicolò Zaniolo, che sfodera una prestazione da urlo, mettendo a segno una tripletta assolutamente travolgente, che permette alla Roma di ribaltare il 2-1 dell’andata e di volare in semifinale di Conference League.

Ai microfoni di DAZN, il gioiello giallorosse, autore di una gara che definire fantastica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN, nella quale ha avuto di affrontare svariati argomenti, rispondendo anche ad una domanda inerente sul suo futuro. Ecco quanto dichiarato da Zaniolo:

“Partita perfetta, sia in fase difensiva che quella offensiva. Colgo l’occasione per dedicare questa tripletta alla mia famiglia. Facendo bene, hai maggior modo di aiutare la squadra: con questa tripletta, l’ho aiutata. Champions League? Mancano delle partite, e li giocheremo come fossero delle finali: andremo per vincerle. Futuro? I tifosi sono sempre stati fantastici con me, anche nei momenti più bui, voglio loro bene, poi non lo so. L’importante non è fare goal, ma vincere delle partite: mi godo la serata.”