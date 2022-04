Napoli-Roma, due recuperi ufficiali e un’assenza confermata

Napoli-Roma, arrivano importanti aggiornamenti in vista del delicato match del lunedì di Pasquetta. Questo il report.

Quella di ieri sera è stata senza dubbio una delle partite più intense e belle della squadra di Mourinho quest’anno. Al netto degli errori compiuti in passato e di un percorso altalenante, soprattutto durante la parentesi autunnale, Zaniolo e colleghi hanno sempre dimostrato grande unità di intenti e anelito alla vittoria nei momenti più importanti della stagione.

Basti pensare alle due partite con l’Atalanta o al recente derby contro la Lazio di Sarri, fino ad arrivare ai 90 minuti del ritorno dei quarti di finale di Conference League, in occasione dei quali i capitolini hanno per la prima volta in stagione evidenziato l’importante gap tecnico rispetto al Bodo/Glimt.

Sottovalutare il risultato di ieri sarebbe però grave errore, soprattutto visti i precedenti e i presupposti di una gara che nascondeva molte più insidie di quanto potesse sembrare. Non meno grave sarebbe però il restare con la testa alla bellissima atmosfera e all’altrettanto meravigliosa prestazione del Giovedì Santo. Bisognerà subito archiviare la parentesi con il Bodo per affrontare nel migliore dei modi le prossime e delicatissime settimane. A partire dal match contro il Napoli di lunedì 18 aprile.

Napoli-Roma, due recuperi per Spalletti per il big match contro Mourinho

La Roma scenderà sul prato del Maradona alle ore 19, affrontando una squadra che, nonostante lo scacco contro la Fiorentina la scorsa domenica, ha ancora vivide chance di vincere lo scudetto. I 90 minuti all’ombra del Vesuvio catalizzeranno un percorso non poco impegnativo sia in Serie A che in Europa, dal quale dipenderà l’esito finale della prima stagione italiana di Mourinho post-triplete interista.

Restando sul presente ed evitando inutili voli pindarici, riportiamo di seguito un importante aggiornamento circa la prossima partita di campionato. In questi giorni vi abbiamo costantemente detto delle condizioni di diversi giocatori di Spalletti, alcuni dei quali non hanno potuto partecipare agli allenamenti settimanali di preparazione alla partita.

Di seguito, il report ufficiale della SSC Napoli sulla seduta odierna.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Meret ha svolto allenamento completo. Di Lorenzo ha fatto palestra, lavoro personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra. Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo”.