Calciomercato Roma, colpo da 30 milioni | Testa a testa con Simeone

L’allenatore dell’Atletico ha messo i bastoni tra le ruote della Roma per il prossimo calciomercato estivo puntando un obiettivo di Mou

Lunedì la Roma scende in campo al Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli di Spaletti. Quella con gli azzurri è solo una del tour de force di partire che attendono Abraham e compagni nel mese di aprile. Tolto il Bologna, che resta sempre un avversario ostico, nel calendario dei giallorossi ci sono Napoli, Inter e Leicester per le semifinali di Conference League. Cinque partite in cui sono racchiuse tutte le speranze della stagione della Roma, che spera sia nel torneo europeo, sia nella qualificazione in Champions.

Al termine di questa stagione inizierà, poi, il calciomercato estivo, in cui Tiago Pinto dovrà cercare di migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Lo Special One si aspetta di ottenere dal mercato almeno quello che ha chiesto la scorsa estate, come un regista per il centrocampo. Il gm della Roma, poi, dovrà intervenire nel calciomercato andando a coprire anche quei ruoli che non hanno un vero e proprio sostituto per il titolare. Un esempio può essere Tammy Abraham, le cui alternative non hanno mai convinto Mourinho. Felix Afena-Gyan è ancora acerbo per poteri caricare sulle spalle il peso dell’attacco, mentre Shomurodov non fa parte dei piani di José.

Calciomercato Roma, Simeone vuole Molina

Un altro ruolo che avrebbe bisogno di qualche sostituto di livello, sono le fasce. Mentre per quella a sinistra si aspetta solo il ritorno di Spinazzola, con Zalewski che sta egregiamente facendo le sue veci, per quella destra si deve fare un altro discorso. Lì, infatti, l’unico titolare è Rick Karsdorp e le sue alternative hanno dimostrato di non essere all’altezza. Per questo Pinto aveva messo nel mirino Nahuel Molina, esterno dell’Udinese, anche se su di lui ci sono diverse pretendenti. Secondo Todofichajes.com, infatti, sull’argentino c’è forte l’Atletico Madrid di Diego Simeone che, dopo la cessione di Trippier in inverno, è rimasta scoperta a destra. Per questo El Cholo vorrebbe prendere Molina, che è valutato circa 30 milioni.