Calciomercato Roma, ecco il nuovo scenario che può sbloccare l’affare in vista della sessione estiva. Mourinho sfrutta il flop dell’Inter.

Irrompe un nuovo scenario in vista della sessione estiva di calciomercato in casa Roma. L’intreccio europeo a sorpresa può sbloccare Josè Mourinho, pronto ad approfittare dell’assist del flop dell’Inter. La Roma è attesa dal big match in casa del Napoli, in programma domani alle ore 19 allo stadio Maradona e reduce dalla scintillante vittoria contro il Bodo-Glimt in Conference League. Ecco l’effetto domino che può sbloccare definitivamente il colpaccio in vista di giugno.

Il rush finale della stagione in casa Roma può regalare nuove gioie ai tifosi giallorossi. Nell’ultimo periodo i risultati hanno premiato le scelte di Josè Mourinho, basti pensare a quanto visto giovedì sera allo stadio Olimpico. La Roma si è imposta per 4-0 contro i norvegesi del Bodo-Glimt, autentico tabù stagionale prima del ritorno dei quarti di finale della Conference League. La vittoria, suggellata dalla tripletta di Nicolò Zaniolo, ha consegnato la terza semifinale europea alla Roma nel giro di appena quattro anni, rilanciando le ambizioni dei tifosi in vista delle ultime gare della stagione. Ma le attenzioni della cronaca non si fermano al rettangolo da gioco, c’è un nuovo intreccio di calciomercato che può sbloccare il colpo a centrocampo per Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, il flop dell’Inter sblocca Mourinho

Si attende una nuova rivoluzione in casa giallorossa durante la sessione estiva. Sarà la terza finestra di calciomercato sotto la gestione dello Special One ed ancora una volta si guarda con insistenza in Premier League. Dal campionato inglese sono arrivati Tammy Abraham e Rui Patricio, entrambi fondamentali nella costruzione della prima Roma a guida Mourinho. Ora l’assalto in Premier League può concretizzarsi in casa Aston Villa. Secondo quanto riportato dal sito Thehardtackle.com i Villains sono fortemente interessati all’acquisto dell’ex Inter, Geoffrey Kondogbia. Il mediano non ha lasciato un grande ricordo in casa nerazzurra, il suo flop nel campionato italiano è stato evidente. Oggi sta facendo bene nelle fila dell’Atletico Madrid e l’Aston Villa lo avrebbe scelto per rafforzare la propria mediana. Può dunque scattare l’effetto domino che potrebbe consegnare a Mourinho il brasiliano Douglas Luiz, da tempo accostato agli interessi di mercato della squadra gialllorossa.