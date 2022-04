Calciomercato Roma, nella giornata di Pasqua arriva la bomba che può riscrivere subito il futuro di Zaniolo. Arriva l’incontro per la firma.

Nicolò Zaniolo ha firmato la sua prima tripletta in maglia giallorossa. Tre gol bellissimi che hanno permesso alla Roma di eliminare senza problemi il Bodo-Glimt dai quarti di finale della Conference League. Il numero 22 è stato decisivo per conquistare una nuova semifinale europea, mentre le attenzioni del calciomercato continuano a ruotare sul suo futuro.

Una tripletta pesantissima di Zaniolo ha consegnato alla Roma la terza semifinale europea nel giro di pochi anni. La squadra giallorossa è rimasta l’unica tra le italiane ancora in corsa in Europa, giallorossi attesi dalla semifinale di Conference League contro il Leicester. Domani la Roma è attesa da un altro big match, la trasferta sul campo del Napoli di Luciano Spalletti. Le attenzioni dei tifosi sono sulle scelte di Josè Mourinho che, prima della tripletta messa a segno dal numero 22, lo aveva fatto partire dalla panchina a sorpresa in diverse occasioni. I tre gol meravigliosi messi a segno giovedì all’Olimpico potrebbero rilanciarlo dal primo minuto anche nella sfida ai partenopei, mentre continuano a cambiare scenari riguardo il suo futuro.

Calciomercato Roma, bomba Zaniolo: incontro e firma

Dalla chiusura della sessione invernale in avanti non si fa altro che parlare del futuro di Nicolò Zaniolo, il numero 22 ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2024. La prima tripletta messa a segno con la maglia giallorossa ha riaperto il dibattito sul suo futuro, non mancano le pretendenti e non solo in Serie A per il talento della Roma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è previsto a stretto giro un incontro che può cambiare tutto nel suo futuro.

Secondo quanto rilanciato dal quotidiano sportivo il general manager della Roma, Tiago Pinto, avrebbe fissato un incontro tra pochi giorni con l’entourage del calciatore. Incontro propedeutico a gettare le basi sul rinnovo contrattuale, attualmente Zaniolo percepisce circa 2.2 milioni di euro annui. Se l’incontro dovesse avere un esito positivo si getterebbero le basi per la firma sul rinnovo che può cambiare davvero tutto, la notte magica di Conference può riscrivere il suo futuro.