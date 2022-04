Calciomercato Roma, assalto Inter per il doppio colpo in Liga: incontro fissato

Calciomercato Roma, c’è anche l’Inter per il doppio colpo in Liga: Marotta pronto allo scontro con Pinto per i due esuberi

I due nomi girano dalle parti di Trigoria da un poco di tempo. Anche se mai effettivamente Pinto fino al momento ha fatto un assalto. Ma questo potrebbe succedere nei prossimi mesi quando il gm portoghese cercherà di regalare a José Mourinho dei colpi importanti che possono alzare il livello tecnico e di personalità della Roma.

Ovviamente, però, la concorrenza appare davvero tanta. E alle squadre di Premier League che ci hanno fatto un pensiero – e forse anche di più – secondo le informazioni riportate da todofichejes, ci potrebbe essere un interesse dell’Inter di Marotta. Non solo, si parla anche di un incontro nelle prossime settimane tra i due club per capire quali possono essere i margini di una trattativa.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Jovic e Ceballos

Parliamo di Jovic e Ceballos, due elementi che ormai sono fuori dal progetto tecnico del Real Madrid di Carlo Ancelotti e che alla fine del campionato lasceranno la formazione Blanca. Due esuberi che potrebbero fare al caso della Roma, che potrebbe inserirli nella propria rosa per dare a José Mourinho quella possibilità di scelta che poche volte – per via di infortuni e di gente non ritenuta pronta – lo Special One ha avuto poche volte nel corso di questa stagione.

Non sarà in ogni caso facile, anche per i nerazzurri. Soprattutto perché i due giocatori in questione avrebbero nella testa delle idee diverse rispetto a quella di approdare nella massima serie. L’attaccante, come vi abbiamo raccontato, è anche seguito dall’Arsenal, mentre il centrocampista a quanto pare vorrebbe rimanere nella Liga. Difficile, come detto. Ma non impossibile, soprattutto perché Pinto potrebbe cercare di anticipare la concorrenza. Vedremo.