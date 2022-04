Calciomercato Roma, assalto al Leicester e scambio con Veretout

La Roma è attesa dalla semifinale di Conference League contro il Leicester e prepara l’assalto alle ‘Foxes’: scambio con Veretout

In una stagione complicata, caratterizzata da alti e bassi, la Roma continua a essere l’unica squadra italiana a portare alta la bandiera in Europa. I giallorossi infatti hanno conquistato la semifinale di Conference League superando ai quarti di finale l’incubo Bodo/Glimt, con un grande poker calato all’Olimpico, in uno stadio sold out.

In semifinale Mourinho ritroverà il Leicester, avversario in Premier League affrontato sulla panchina del Chelsea, dello United e del Tottenham per ultimo. Proprio dalle ‘Foxes’ la Roma potrebbe trarre l’idea per il prossimo calciomercato estivo. La carta giusta potrebbe essere Jordan Veretout, da inserire nello scambio con un terzino destro, ruolo in cui la rosa giallorossa ha una lacuna importante.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Ricardo Pereira: idea di scambio con Veretout

Conference League che fa entusiasmare i tifosi, ma che offre anche nuove idee per il calciomercato estivo alla Roma. Il nuovo avversario dei giallorossi in semifinale, il Leicester, potrebbe offrire una soluzione per la corsia destra alla squadra capitolina, dove c’è una lacuna importante. Infatti oltre a Karsdorp la Roma non avrà altre soluzioni sulla fascia destra difensiva, visto che probabilmente Maitland-Niles verrà rimandato all’Arsenal.

Così la suggestione per la Roma potrebbe essere Ricardo Pereira, terzino destro già accostato in passato ai giallorossi. Portoghese come Mourinho, il terzino classe 1993 sarebbe una garanzia anche in quanto a esperienza, ma la valutazione attuale del Leicester sarebbe intorno ai 25-30 milioni, visto che è fresco di rinnovo fino al 2026. Così per arrivare a Pereira la Roma potrebbe pensare di inserire nell’affare il cartellino di Jordan Veretout, centrocampista che sembrerebbe essere in uscita dalla capitale e che la società giallorossa valuterebbe intorno ai 20 milioni, tentando lo scambio alla pari. Dunque Ricardo Pereira passerebbe da avversario a possibile rinforzo estivo.