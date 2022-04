Napoli-Roma, tegola pesantissima per Mou | Ufficiale: salta l’Inter

Roma, piove sul bagnato: il cartellino giallo costa carissimo. Ammonito, salterà la super sfida contro l’Inter.

Non arrivano buone notizie per la Roma dalla trasferta del “Maradona”. La compagine di Mourinho – che ha chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-0 in virtù della rete messa a segno su rigore da Lorenzo Insigne – ha fatto fatica nella prima mezz’ora ad imporre il proprio gioco, salvo poi crescere alla distanza.

Il tecnico portoghese ha provato a cambiare il volto alla squadra nel secondo tempo, inserendo Mkhitaryan: tuttavia, pessime notizie arrivano anche per quanto concerne la prossima sfida dei capitolini, di scena a San Siro. Nicolò Zaniolo, infatti, ha ricevuto un cartellino giallo per proteste: diffidato, salterà la super sfida contro l’Inter. Di Bello ha punito l’esterno giallorosso non tanto per l’intervento con il quale ha provato a fermare l’azione degli Azzurri, ma per la reazione che ha avuto all’indirizzo del direttore di gara. Diffidato, Zaniolo salta la sfida contro l’Inter a seguito del cartellino giallo patito.