Calciomercato Roma, contatti avviati per il pupillo di Mou

L’allenatore della Roma può ricevere nella prossima finestra di calciomercato uno dei giocatori che preferisce di più di tutti

Tra una partita e l’altra Tiago Pinto deve concentrarsi sul mercato. Per l’estate c’è in programma la rivoluzione della rosa, con i Friedkin che vogliono rinforzare la squadra di Mourinho. Lo Special One, nella sua prima stagione nella Capitale sta ottenendo buoni risultati, comunque vada la stagione. Il cammino del portoghese fino ad ora è stato positivo e per questo Dan e Ryan vogliono affidarli una rosa ancora più competitiva. L’obiettivo dei due è arrivare a lottare ad alto livello e vincere.

Per questo, Pinto ha già ricevuto sulla sua scrivania degli uffici di Trigoria tutte le carte su cui sono indicate le caratteristiche preferite da Mourinho per i suoi calciatori. In primis, infatti, c’è un regista e un mediano che diano qualità e fisicità al centrocampo della Roma. Il tecnico, però, ha fatto arrivare al general manager dell’area sportiva della Roma anche alcuni nomi di calciatori che gradirebbe allenare e ritrovare a Trigoria. Uno di questi è quello di Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, preso proprio da José. Il gigante serbo ha annunciato che a fine stagione lascerà il club e questo ha fatto drizzare le antenne di Mourinho.

Calciomercato Roma, contatti avviati con Matic

Nei giorni scorsi Mourinho aveva fatto registrare il suo interesse per il centrocampista allenato anche al Chelsea. Secondo quanto riporta tuttomercatoeb.com, la Roma avrebbe avviato i contatti con Matic. Mourinho, che potrebbe riabbracciare uno dei suoi pupilli anche a Trigoria, ha dato l’ok all’operazione. Lo Special One vuole fortemente il mediano serbo nella sua squadra e prenderlo nella prossima finestra di mercato sarebbe perfetto per lui. Matic, poi, è un mediano di nascita, che alla sua stazza fisica affianca anche buone qualità con i piedi, il profilo perfetto per José