Calciomercato Roma, nuovo intreccio in Serie A. Il colpo a zero in vista della sessione estiva può riservare una doppia trappola per Pinto.

La Roma è reduce dal pareggio conquistato sul campo del Napoli. La gara dello stadio Maradona ha mostrato nuovi segnali positivi per Josè Mourinho, ancora una volta i giallorossi sono riusciti ad evitare la sconfitta sul finire della gara. Sconfitta che se fosse arrivata avrebbe avuto il sapore della beffa per Pellegrini e compagni, padroni della gara per ampi tratti di gioco. Beffa che potrebbe giungere invece per Tiago Pinto, il general manager giallorosso deve fare i conti con la doppia trappola in vista.

La Roma allunga la striscia di risultati utili in Serie A, l’ultima sconfitta in campionato per gli uomini di Josè Mourinho risale al 9 gennaio contro la Juventus. In casa del Napoli la squadra giallorossa ha trovato il dodicesimo risultato utile in campionato, recriminando nuovamente per diverse scelte arbitrali controverse. La gara ha mostrato nuovi passi in avanti, dal punto di vista del gioco e della tenuta sia fisica che mentale. Questa Roma non molla, a certificarlo anche la rete del redivivo El Shaarawy, abilissimo a sfruttare l’assist d’autore di Tammy Abraham al 91esimo minuto. Dopo la trasferta in casa dei partenopei è tempo di pensare ad un altro big match delicatissimo, sabato pomeriggio la trasferta sul campo dell’Inter. Spunta anche un nuovo incastro di calciomercato che coinvolge direttamente il club nerazzurro, fari puntati in Ligue 1.

Calciomercato Roma, colpo a zero e doppia trappola per Pinto

L’Inter è a caccia di rinforzi a centrocampo e nelle scorse ore si era fatta avanti l’ipotesi di un doppio interesse per due esuberi in casa giallorossa. parliamo del giovane spagnolo Gonzalo Villar, attualmente in prestito secco al Getafe e di Jordan Veretout. I due giocatori sembrano i prescelti per fare cassa in sede di calciomercato estivo per Tiago Pinto, ma il general manager rischia la doppia beffa proprio in casa nerazzurra. Secondo quanto rilanciato nelle scorse ore dalla Gazzette dello Sport, il club milanese sta cercando di insidiare l’Atletico Madrid per la firma a zero di Boubacar Kamara. Centrocampista difensivo del Marsiglia sulle cui tracce anche la Roma era stata segnalata, l’Inter può servire così la doppia beffa a Tiago Pinto.