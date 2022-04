Calciomercato Roma, nuovo intreccio in vista in Serie A. Potrebbe spuntarla l’Inter nella sessione estiva di trattative: il prezzo è stato fissato.

La Roma è reduce dal punto conquistato in rimonta allo stadio Diego Armando Maradona, ennesima buona prestazione della squadra giallorossa. Il pareggio contro il Napoli ha modificato gli equilibri in zona scudetto, escludendo quasi matematicamente i partenopei dalla corsa. Il tricolore in Italia sembra esser affare milanese, con l’Inter padrona del proprio destino. La squadra nerazzurra intanto lavora anche alla prossima sessione di calciomercato, Marotta tenta l’affondo.

Mancano solo sei gare al termine della Serie A, il campionato si appresta a vivere la volata finale con tutti i verdetti ancora aperti. La gara di ieri sera della Roma, pareggiata per 1 a 1 sul campo del Napoli, ha mostrato nuovamente il buon momento della squadra allenata da Josè Mourinho. Giallorossi che non si sono scoraggiati dopo aver subito lo svantaggio nei minuti iniziali, il pareggio è giunto al 91esimo minuto grazie alla graffiata di Stephan El Shaarawy. La Roma ha fermato nuovamente la corsa scudetto della squadra di Luciano Spalletti, che all’andata vide interrompersi la striscia di vittorie proprio allo stadio Olimpico dopo un pareggio a reti bianche. La prossima gara sarà nuovamente decisiva nella lotta al vertice, giallorossi attesi dalla trasferta di San Siro contro l’Inter.

Calciomercato Roma, Marotta in pole position: prezzo fissato

La squadra nerazzurra al momento è padrona del proprio destino nella lotta allo scudetto. Simone Inzaghi insegue il Milan capolista a due punti, ma l’Inter deve giocare una gara in più. Sabato sera la sfida alla Roma sarà crocevia della lotta allo scudetto, mentre si anticipa un nuovo scenario in vista della sessione estiva di calciomercato. A spuntarla sembra essere proprio la compagine nerazzurra, con Beppe Marotta in pole position per il ritorno in Serie A di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ex Roma sembra essere al passo d’addio col il PSG, il club parigino avrebbe fissato il prezzo per il suo cartellino a quindici milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il profilo del centrocampista piace molto dalle parti di Appiano Gentile, Beppe Marotta tenta l’affondo immediato per il grande ritorno in Serie A.