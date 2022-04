Calciomercato Roma, derby per l’affare da 20 milioni di euro. Ecco la situazione aggiornata attorno al centrocampista

Derby di mercato per l’esubero. Derby di mercato per quell’elemento che alla Roma difficilmente rimarrà anche nella prossima stagione, visto che ormai di rinnovo – contratto in scadenza nel 2024 non se ne parla – ma soprattutto anche perché lo Special One sembra aver deciso di metterlo da parte. Insomma, tutte le indicazioni portano ad un addio.

Partliamo di Jordan Veretout, il centrocampista francese che la Roma ha preso dalla Fiorentina e che già la scorsa estate era stato cercato dal Napoli. Ma l’importante stagione, quella scorsa, che era riuscito a concludere, hanno bloccato qualunque possibilità d’uscita. Le cose con Mou in panchina sono cambiate e dopo un avvio sicuramente all’altezza, le prestazioni di Veretout sono andate via via scemando, con un costante accomodamento in panchina che ormai hanno fatto capire anche al centrocampista che è ora di cambiare aria.

Calciomercato Roma, derby per Veretout

E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Veretout sarebbe finito nel mirino dell’Inter che è alla ricerca di un vice Brozovic, ma anche di un elemento in grado di giocare al fianco del croato. Tra le varie opzioni che Beppe Marotta starebbe sondando ci sarebbe anche quella del francese: un affare da 15-20 milioni di euro che – non di meno – con un tesoretto possibile che la Tiago Pinto potrebbe reinvestire per quei colpi che ha in mente.

Veretout – spiega ancora la Gazzetta – ha rifiutato il rinnovo e il gm portoghese giallorosso potrebbe quindi sedersi a tavolino ed ascoltare delle offerte. Il calciatore comunque al momento guadagna 3 milioni di euro ma vorrebbe almeno un milione in più per mettere nero su bianco. Derby di mercato quindi, visto che anche il Milan ci ha fatto più di un pensiero con Maldini che ha già fiutato il possibile affare. Una situazione che comunque potrebbe aiutare Pinto a monetizzare al massimo.