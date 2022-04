Zaniolo, squalifica beffa: la sentenza di Marelli sul cartellino giallo

Zaniolo è stato ammonito per un fallo durante Napoli-Roma e salterà la gara con l’Inter. Ecco la sentenza dell’ex arbitro

Pareggio più che combattuto quello di Napoli-Roma. Al Maradona è andata in scena la trentatreesima giornata di Serie A, con gli uomini di Mourinho che tornano nella Capitale con un solo punto che sta stretto vista la prestazione. Dopo pochi minuti dall’inizio, Ibanez ha atterrato in area Lozano procurando un calcio di rigore. Insigne dal dischetto non ha sbagliato e ha indirizzato la gara in favore del Napoli. Lo slancio di Rui Patricio non è servito a fermare il tiro del capitano azzurro, che ha mirato molto bene all’angolino.

Da quel momento in poi la prestazione della Roma è cresciuta piano piano fino al secondo tempo, quando i giallorossi sono diventati più che minacciosi. Nel recupero, poi, è arrivata la rete di El Shaarawy che, subentrato per Zalewski al 75′. Il Faraone è riuscito a superare Meret, schierato al posto di Ospina assente per sintomi influenzali, con un tiro preciso su assist di Abraham. E nei minuti di recupero è sembrato anche che la Roma potesse vincere la partita, complici anche i cambi sballati di Spalletti che ha fatto abbassare troppo il Napoli.

Zaniolo, l’ammonizione non c’era: Marelli lo scagiona in diretta

Una delle note stonate del secondo tempo giallorosso è stata l’ammonizione a Zaniolo al 71′. In quell’occasione Di Bello ha sventolato il cartellino giallo per proteste dopo un suo fallo che in realtà non era da sanzionare. A scagionare Zaniolo è stato Luca Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn, che ha giudicato il cartellino a Nicolò esagerato. Durante il post partita, infatti, Marelli ha spiegato come il contatto precedente non fosse da sanzionare. Se quell’irregolarità non fosse stata fischiata allora Zaniolo non avrebbe protestato e di conseguenza non sarebbe stato ammonito facendogli saltare la gara con l’Inter.