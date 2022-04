Calciomercato Roma, bomba Dybala: “Si è promesso a Mourinho”

Calciomercato Roma, bomba Dybala: secondo Radio Radio l’attaccante della Juve si sarebbe promesso alla Roma.

Clamoroso a Radio Radio. Tiago Pinto fa sul serio, e avrebbe intenzione di prendere Paulo Dybala a parametro zero, e avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore. L’argentino ancora non ha deciso la propria destinazione e in questa corsa si sarebbe inserita anche la Roma. Qualcosa di incredibile. Anche se, dopo l’arrivo di Mourinho all’ombra del Colosseo, tutto è davvero possibile.

Lo Special One vorrebbe affiancare ad Abraham per il prossimo anno la Joya, che non trovando un accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto è già libero. Potrebbe firmare anche domani per il suo nuovo club, ma ancora non lo ha fatto, aspettando quell’offerta importante che Cherubini non gli ha fatto. La Roma forse non potrebbe arrivare agli 8 milioni di euro richiesti, ma i contatti sono già stati avviati.

Qualche sentore c’era stato già nelle scorse settimane. Ma nulla di particolarmente importante. Adesso però le cose sono clamorosamente cambiate, con Dybala che sarebbe entrato realmente nel mirino della Roma per la prossima stagione e come detto avrebbe già avviato quelli che sono i contatti per quella che poi dovrebbe trasformarsi in una vera e propria trattativa.