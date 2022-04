Inter-Roma, UFFICIALE: tegola last minute per Mourinho

Inter-Roma, non è partito con la squadra alla volta di Milano. Esclusione a sorpresa quanto importante tra gli uomini di Mourinho.

I giallorossi sono partiti in questi minuti in direzione Lombardia, per affrontare nella gara di domani l‘Inter dell’ex Lazio, Simone Inzaghi. La gara di andata rappresentò uno dei punti più bassi della stagione dello Special One, in occasione della quale, però, il meraviglioso pubblico giallorosso palesò grande vicinanza al mister e ai giocatori.

Da quel freddo sabato di dicembre sono cambiate tante cose, grazie ad un atteggiamento mentale e ad una riorganizzazione tattica che sta dando a Pellegrini e colleghi più che importanti soddisfazioni. Certo, bisogna avere la consapevolezza che domani si affronterà una rosa in lotta per il secondo scudetto consecutivo e alla ricerca di punti fondamentali per ottenere maggiore terreno su Napoli e Milan.

Inter-Roma, assenza ufficiale di Bryan Cristante: tegola per Mourinho

Pensando però alle questioni di nostro interesse, la Roma affronterà l’Inter con la stessa consapevolezza di Napoli. Come ammesso già prima della sfida con Spalletti dallo stesso Mourinho, i giallorossi hanno l’obiettivo di consolidare quantomeno il quinto posto e cercheranno in tutti i modi di avere ragione di una rosa più attrezzata ma da affrontare senza timore.

Lasciando il responso definitivo al prato verde, riportiamo di seguito un importantissimo aggiornamento relativo alla partita di sabato 23 aprile. In queste ore la Roma è infatti partita senza Bryan Cristante, rimasto nella Capitale insieme a Nicolò Zaniolo, squalificato dopo l’ammonizione ottenuta lunedì contro il Napoli.