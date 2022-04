Ultim’ora Roma, tegola ufficiale | Salta il Bologna

Roma, piove sul bagnato: l’ammonizione che costa caro. Non ci sarà contro il Bologna: cosa è successo.

Da pochi istanti è terminata Inter-Roma, che ha visto l’exploit della compagine di Inzaghi: i nerazzurri si sono imposti con un largo 3-1, in virtù delle reti messe a segno da Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. A nulla è valso nel finale il sigillo di Mkhitaryan. Padroni di casa che sono stati bravi a capitalizzare le occasioni lasciate dai giallorossi, grazie alla qualità e all’esperienza dei propri interpreti.

Dopo un inizio promettente, la Roma non è riuscita a reagire subito agli strappi di Dzeko e compagni: la mediana ha riscontrato non poche difficoltà a tenere a bada le scorrerie degli incursori di Inzaghi. Sergio Oliveira, appannato, a pochi minuti dal fischio finale ha rimediato un cartellino giallo che costa caro al portoghese: diffidato, l’ex Porto salterà la prossima sfida contro il Bologna, a questo punto assolutamente cruciale per i capitolini, che non possono permettersi passi falsi, tallonati da Lazio e Fiorentina. Oliveira non è riuscito ad incidere sulla gara di San Siro, finendo con l’essere irretito da Barella e Calhanoglu. Tegola per Mou, dunque, che non potrà avere a disposizione l’esperto lusitano in occasione della gara con i felsinei.