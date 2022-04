Leicester-Roma, ufficiale: brutta notizia per i tifosi

Leicester-Roma, è arrivata la decisione. Cambia tutto rispetto alla partita con il Bodo. Le ultime sulla gara di giovedì sera.

Dopo aver rimediato contro l’Inter uno scacco rotondo ma più nobile, in termini di prestazioni, rispetto all’andata, la Roma si prepara adesso ad una delle gare più sentite e importanti dell’anno. Gli uomini di Mourinho hanno lasciato Milano con la consapevolezza di avere ancora tanto su cui lavorare per ridurre un gap importante rispetto alle top della nostra Serie A.

Ciononostante, al netto delle difficoltà e le prestazioni altalenanti, negli ultimi mesi lo Special One sembra aver trovato una quadra destinata a rappresentare il punto di partenza per la prossima stagione e che deve assolutamente essere preservata per affrontare al meglio gli ultimissimi quanto delicati impegni in programma in quest’ultimo mese.

A partire dal campionato, da concludersi preservando la quinta posizione e con la consapevolezza che quest’anno sarebbe davvero bastato sbagliare leggermente di meno per centrare una qualificazione in Champions che di certo avrebbe garantito (o garantirebbe, lasciando aperto qualche spiraglio) un margine di manovra sul mercato più ampio.

Leicester-Roma, la decisione ufficiale che scontenta i tifosi

Senza troppe proiezioni in avanti, in questo momento, mentre continua il lavoro più o meno silente ai piani alti di Trigoria, l’attenzione della squadra è sul duplice impegno di Conference League contro il Leicester. I 180 minuti (almeno) contro le Foxes sono in programma il 28 aprile e il 5 maggio e rappresenteranno il terzo approdo giallorosso in una semifinale europea nell’ultimo lustro.

La speranza dei tifosi è di poter assistere ad un esito diverso rispetto a quelli con Liverpool e Manchester United, consapevoli, però, che la neonata manifestazione Uefa ha adesso raggiunto livelli di difficoltà ben diversi rispetto alle previsioni iniziali. In attesa di aggiornamenti e novità per quella che sarà una coppia di impegni fondamentale, riferiamo di seguito una notizia relativa alla trasmissione della partita di andata.

Contrariamente all’incrocio con il Bodo/Glimt, infatti, Leicester-Roma non sarà trasmessa in chiaro su TV8 e potrà essere seguita solo su Dazn o Sky. In chiaro sarà invece fruibile il match di Europa League tra West Ham ed Eintracht Francoforte.