Calciomercato Roma, blitz per Zaniolo: l’ultima parola che spaventa la Juve

Calciomercato Roma, l’ultima parola di Mourinho su Zaniolo: l’irruzione dalla Premier non è inaspettata. I dettagli.

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a tenere banco in casa giallorossa. La volontà della Roma – come ammesso da Tiago Pinto in più di una circostanza – è quella di continuare a puntare sul gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter, che però ha il contratto in scadenza nel 2024.

Passaggio obbligato, dunque, la trattativa per l’eventuale prolungamento potrebbe incanalare l’eventuale cessione in un senso o nell’altro, fermo restando che i giallorossi non hanno alcuna intenzione di fare da “vittima sacrificale”, continuando a valutare il tuttocampista di Mou almeno 50 milioni di euro. La Juventus ha effettuato dei sondaggi con l’entourage del classe ’99, ma non si è ancora seduta al tavolo delle trattative con la Roma: alla “Vecchia Signora” Zaniolo piace e non da pochi mesi, a maggior ragione dopo la decisione del management bianconero di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala. Tuttavia, Allegri dovrà fare i conti con altri super contendenti per riuscire a mettere le mani sull’esterno azzurro.

Calciomercato Roma, anche lo United su Zaniolo: Juve “avvisata”

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, anche il Manchester United potrebbe rientrare prepotentemente in corsa per Zaniolo, a maggior ragione dopo il ribaltone in casa Red Devils, che porterà sulla panchina dei Red Devils Ten Hag. L’ultima parola, però, l’avrà José Mourinho: lo Special One ha cucito addosso al fuoriclasse italiano un abito tattico inconsueto, impiegandolo da seconda punta come spalla di Abraham. Dopo settimane di appannamento, Zaniolo sembra essersi ritagliato un ruolo tutt’altro che ininfluente all’interno nel mosaico giallorosso; ragion per cui, si tratta di una situazione da monitorare con estrema attenzione, in quanto gravida di possibili colpi di scena, in un senso o nell’altro.