La Roma è uscita sconfitta da San Siro, terza sconfitta in altrettanti incontri con i nerazzurri. A due giorni dalla sfida arriva una multa singolare.

L’Inter si è imposta per 3-1 sulla Roma nel pomeriggio di sabato. La squadra giallorossa ha ritrovato la sconfitta dopo dodici risultati utili consecutivi in Serie A. Sconfitta che estromette quasi a livello matematico i giallorossi dalla lotta al piazzamento Champions, ora distante ben otto lunghezze. A due giorni dalla gara arriva anche una multa, quantomeno singolare, commutata ai tifosi della squadra giallorossa.

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Quest’adagio popolare calza a pennello con quanto si legge nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, diramato pochi minuti fa. L’oggetto della contesa è quanto successo nello stadio Giuseppe Meazza di San Siro durante la sfida tra Inter e Roma. Per la terza volta in stagione la squadra nerazzurra ha avuto la meglio sui ragazzi guidati da Josè Mourinho, indimenticabile ex allenatore dell’Inter. Nonostante un avvio propositivo dei giallorossi, vicino al gol prima di incassarlo, il risultato di 3-1 ha mostrato nuovamente i limiti della Roma che si è arresa davanti alla fame di vittorie della squadra di Simone Inzaghi. Non sono mancate polemiche intorno all’operato del direttore di gara, ora arriva una multa davvero singolare nei confronti della società capitolina.

Giudice Sportivo, multa contro la Roma: se il bicchiere è mezzo pieno

La Roma rinuncerà nella prossima gara a Sergio Oliveira, il centrocampista portoghese salterà la sfida col Bologna causa squalifica. Mentre Gianluca Mancini entra in diffida dopo aver trovato l’ennesimo cartellino giallo della sua stagione. Ma a catturare l’attenzione di molti è stata la multa commutata al club giallorosso per quanto successo nel settore ospiti. Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale: “Il club giallorosso è stato sanzionato “per avere i suoi sostenitori, al 30′ del primo tempo, lanciato un bicchiere grande di carta semipieno nel settore sottostante, occupato dalla tifoseria avversaria.” Il fatto ha scatenato i tifosi sul web, in questi minuti l’hashtag #Bicchieresemipieno sta spopolando su Twitter. Sono tantissimi i tifosi che si stanno riversando sui social tra commenti ironici e beffardi nei confronti di questa decisione.