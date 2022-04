Calciomercato Roma, contatto con Allegri: 35 milioni

Calciomercato Roma, la richiesta di Allegri che cambia improvvisamente le carte in tavola: il tecnico livornese non ha dubbi.

Già tempo di vigilia per la Roma, che tra poche ore se la vedrà con il Leicester, nel match valido per la gara d’andata delle semifinali di Conference League. Turning point di fondamentale importanza per i giallorossi, il cui processo di crescita nell’ultimo mese e mezzo è ormai sotto la luce dei riflettori, con Tiago Pinto che, però, è già al lavoro per puntellare la rosa in vista di una sessione estiva di calciomercato nella quale il general manager proverà a capitalizzare le varie situazioni che si paleseranno.

Oltre a puntellare il reparto difensivo e il centrocampo, fari puntati anche sulla trequarti e l’attacco. Complice la bocciatura di Eldor Shomurodov e l’ormai pressoché definitivo mancato riscatto di Borja Mayoral, la volontà della Roma sarebbe quella di regalare un esterno puro allo “Special One”, in grado di fungere all’occorrenza anche da seconda punta. Un profilo alla Guedes, per intenderci, con il lusitano del Valencia che, non a caso, è da tempo finito nel mirino dei capitolini, che già in estate hanno provato a sondare il terreno, tentando di inserire nell’operazione Diawara. Dalla Spagna qualche tempo fa è stato accostato alla Roma anche Memphis Depay, ormai sempre più vicino ad un addio al Barcellona: per l’olandese, però, bisogna segnalare interessanti novità.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole Depay: pronta l’offerta

Come riferito da El Nacional.cat, infatti, l’ex Lione sarebbe ritornato prepotentemente nel mirino della Juventus, con Allegri che avrebbe chiesto espressamente l’ex Lione per puntellare un reparto che il prossimo anno sarà privo di Paulo Dybala , altro profilo spendibile in ottica Roma, e in prima persona starebbe provando a trovare la soluzione definitiva. Il Barça non considera affatto incedibile l’attaccante Orange, che fa gola anche ad altri club della Premier; tuttavia, i blaugrana chiederebbero 35-40 milioni di euro per lasciarlo partire, soldi che eventualmente sarebbero destinati ad un altro acquisto top.