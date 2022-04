Leicester-Roma, ufficiale: tifosi giallorossi rimborsati, ecco il motivo

Leicester-Roma, comunicato ufficiale da parte della società giallorossa. Tutte le info per il settore ospiti. E scatta anche il rimborso

Il giorno tanto atteso è ormai alle porte. Domani sera, in Inghilterra, contro il Leicester, la Roma scenderà in campo per la semifinale d’andata della Conference League contro la formazione allenata da Rodgers. Sfida difficile, ovviamente, ma non impossibile per i giallorossi di Mourinho, che stanno dimostrando con il passare del tempo di cominciare a recepire quelli che sono i dettami tattici dello Special One. Anche contro l’Inter, nell’ultimo turno di campionato, nonostante il finale, la Roma ha fatto vedere buone cose e con un poco di attenzione in più, soprattutto dietro, avrebbe potuto portare a casa un risultato utile.

Questa, però, è acqua passata. Adesso c’è da pensare solamente alla sfida di domani. E nel frattempo, la Roma, ha diramato un comunicato ufficiale con tutte le info per il settore ospiti. Ma, soprattutto, c’è la notizia di un rimborso che scatterà per tutti i tifosi giallorossi. Ecco il motivo.

Leicester-Roma, scatta il rimborso

Sul sito ufficiale si legge: “A seguito di un errore nella formulazione del prezzo di vendita del ticket per Leicester-Roma (non dipeso dal Club), l’AS Roma ha ottenuto un rimborso di 10 euro per gli acquirenti”. Ovviamente ci sono anche le modalità per ottenerlo. ” Per i biglietti acquistati attraverso i canali ufficiali del Club, sarà automaticamente effettuato lo storno parziale. L’importo pari a 10€ sarà riaccreditato sulla carta di credito, il conto Paypal o il conto bancario utilizzati per l’acquisto. Il rimborso parziale sarà eseguito entro 30 giorni o visibile nell’estratto conto di maggio. I tempi del riaccredito della somma possono dipendere infatti dal proprio istituto bancario. AS Roma informa che non sarà possibile richiedere il rimborso parziale dei biglietti acquistati, in modalità e canali diversi da quanto sopra indicato”.

Dieci euro di rimborso insomma per tutti i tifosi della Roma che hanno acquistato il biglietto attraverso i canali ufficiali del club. Anche questo è un segno di vicinanza da parte della società verso i propri tifosi. Nel comunicato, infine, ci sono anche tutte le procedure per accedere allo stadio, con le informazioni utili per i tifosi giallorossi che tra oggi e domani voleranno in Inghilterra.