Calciomercato Roma, telenovela Dybala: accordo trovato. Mancherebbero solamente gli ultimi dettagli. Contratto di quattro anni

S’è chiusa la telenovela Dybala? Forse sì, anche se ancora non è nulla di certo. Sicuramente le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna regalano delle nuove indicazioni. Il portale todofichajes.com infatti spiega che ormai la situazione è chiara. Con un accordo trovato sulla base di un contratto di quattro anni a 6 milioni di euro più bonus a stagione.

L’Inter quindi sarebbe pronta a chiudere l’affare a parametro zero. Marotta si è mosso con largo anticipo sull’argentino bruciando praticamente tutta la concorrenza. Il sito cita delle fonti vicine alla Joya, che avrebbe confermato che ormai mancherebbero solamente i dettagli di una delle operazioni più importanti della prossima estate. Soprattutto perché sarà senza versare un euro nelle casse della Juventus che non ha nemmeno fatto una proposta di rinnovo al calciatore.

Calciomercato Roma, Dybala verso l’Inter

Insomma, ci sarebbe davvero l’Inter sul futuro di Dybala rispetto a quelle che erano le voci che vedevano un coinvolgimento della Roma nella situazione e anche dell’Atletico Madrid, con Simeone che avrebbe fatto carte false per prendere il calciatore. Ma a giocare un ruolo importante in tutto questo, ci sarebbero anche delle normative fiscali diverse tra Italia e Spagna che avrebbero spinto il calciatore a rimanere in Serie A.

Ripetiamo la domanda: trattativa chiusa? Stando a queste indicazioni non ci sarebbero dubbi di sorta, ma poi ovviamente c’è da capire cosa farà realmente la Roma che stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi potrebbe mettere sul piatto una cifra più importante per l’ingaggio del giocatore. Dybala, senza dubbio, sarebbe un partner perfetto per Abraham: qualità tecniche importanti alle spalle di uno degli attaccanti più prolifici della formazione giallorossa degli ultimi anni.