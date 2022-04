ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, occasione a destra: scelta già fatta

Mourinho ha chiesto anche un terzino destro per la prossima stagione e la Roma sta studiando diverse soluzioni

Ingaggiato a gennaio in prestito secco dalla Roma, Maitland-Niles è stato bocciato da José Mourinho dopo le prime apparizioni poco convincenti e in estate è destinato a fare ritorno all’Arsenal. Arrivato per far rifiatare Rick Karsdorp, il 24enne inglese è reduce da otto panchine consecutive in campionato. Lo Special One ha bisogno di altro sulla fascia destra e ha già chiesto alla dirigenza giallorossa di reperire un rinforzo all’altezza.

Uno dei nomi maggiormente apprezzati (e più difficili) è quello di Molina, ma per l’esterno dell’Udinese c’è da battere una folta concorrenza. L’ultima squadra a mettere nel mirino il 24enne argentino è stato l’Arsenal. Pronti a sfidare anche Atletico Madrid e Juventus, i Gunners sperano nella qualificazione alla prossima Champions per battere le rivali. In quel ruolo, nelle scorse ore Arteta ha detto di essere pronto a riaccogliere anche Hector Bellerin, ma la situazione del difensore spagnolo è ancora in divenire. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, il Betis non ha ancora preso una decisione sul riscatto del calciatore, arrivato in prestito a Siviglia la scorsa estate.

Calciomercato Roma, occasione Bellerin a destra

Ad oggi, tuttavia, il 27enne spagnolo non considera percorribile l’ipotesi di una permanenza all’Arsenal in caso di ritorno alla base. In scadenza a giugno 2023 con il club londinese, il catalano è pronto a considerare nuove opzioni la prossima estate, non disdegnando ovviamente una permanenza al Betis. Un dossier che potrebbe tornare di moda anche in casa giallorossa, dopo i contatti della scorsa estate, che non sfociarono in una trattativa perché i Friedkin e Tiago Pinto decisero di dare fiducia a Bryan Reynolds in quel ruolo.

Dopo stagioni fisicamente travagliate in Inghilterra, Bellerin quest’anno ha trovato una discreta continuità anche sotto quel punto di vista, collezionando 31 presenze complessive e 5 assist con la maglia degli andalusi. Prima dell’arrivo di Dumfries, il calciatore è stato molto vicino all’Inter, ma in passato è stato seguito anche da Juve e Napoli.