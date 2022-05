Calciomercato Roma, fiato sospeso Dybala: “Ecco la sua priorità”

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco: la priorità della Joya sarebbe chiara. Le ultimissime.

Dybala, ancora tu? Come il fantasma di Macbeth, lo spirito della “Joya” continua a gravitare in maniera ossessiva, orientando dibattiti ed indiscrezioni di mercato. Il numero 10 della Juventus, che terminerà la sua esperienza in bianconero dopo sette anni, è attualmente uno svincolato di lusso: “Madama” ha deciso di non rinnovare al fuoriclasse argentino il suo contratto in scadenza nel 2022, provando ad aprire un nuovo ciclo con annesso stravolgimento di modulo, e un passaggio in pianta stabile al 4-3-3.

Ragion per cui, oltre a capire quale possa essere l’eventuale sostituto dell’ex Palermo all’ombra della Mole, ci si interroga anche su quale sarà il prossimo club che ingaggerà “U Picciriddu”, che ha una voglia matta di rimettersi in gioco per riscattare al massimo stagioni poco esaltanti, caratterizzate da molti infortuni. Anche la Roma – seppur attualmente da una posizione defilata – si sarebbe iscritta nella lista delle pretendenti a Dybala, che annovera, tra le altre, anche Inter, Atletico Madrid, Barcellona e diversi club della Premier.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Dybala

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di CMIT TV, il giornalista Mirko Calemme ha fornito ragguagli importanti in merito al futuro dell’attuale vice-capitano della Juve. Ecco le sue parole:

“Da quello che so io, la priorità di Dybala sarebbe quella di giocare all’estero. Poi, nel caso in cui non dovesse arrivare un’offerta di suo gradimento – in Spagna – valuterà il resto. Il club che si è mosso di più è l’Inter, ma da un anno. Dybala lascia la Juve, per andare a giocare comunque la Champions. Chiaramente, una scenario come quello della Roma potrebbe essere vagliato qualora le altre chances non dovessero concretizzarsi. Che la Roma pensi a Dybala, mi sembra lapalissiano. Dybala sa che non può arrivare alle vette pre – accordo con la Juventus, ma 7-8 milioni devi mettere sul piatto, con annesse commissioni. L’argentino può avere offerte da Champions, ma prima di prendere una decisione, passerà del tempo.”

Anche Enrico Camelio ha esternato il suo punto di vista: “Era più impossibile Mourinho, che Dybala. Solo Mou lo può convincere: la Joya siede su più tavoli.”